La possibilité d’une troisième guerre mondiale a une fois encore été évoquée dans ce contexte de conflit ukrainien. A la faveur d’une déclaration ce lundi, l’ancien président russe Dmitri Medvedev a formellement menacé l’Otan de représailles si l’Alliance empiète sur la péninsule de Crimée. Pour ce dirigeant russe, cette raison serait suffisante pour le début de la troisième guerre mondiale. « Pour nous, la Crimée fait partie de la Russie. Et cela signifie pour toujours. Toute tentative d'empiètement sur la Crimée est une déclaration de guerre contre notre pays », a-t-il confié au site d'informations Argumenty i Fakty.

« Et si cela est fait par un État membre de l'OTAN, cela signifie un conflit avec toute l'alliance de l'Atlantique Nord ; une troisième guerre mondiale. Une catastrophe totale. », a-t-il poursuivi dans sa déclaration. Ce fut également l’occasion pour lui d’opiner sur la demande d’adhésion de la Finlande et la Suède à l’Otan. Il estime que la Russie serait dans l’obligation de renforcer ses frontières et serait « prête à des mesures de représailles ».

"Cavaliers de l'Apocalypse..."

L’installation des missiles hypersoniques Iskander aux portes de ces deux pays serait également une possibilité. Notons que, ce n’est pas la première fois que l’ancien président russe Dmitri Medvedev tient un tel discours. Au cours de ces dernières semaines, il s’est illustré par des menaces à peine voilées à l’endroit des dirigeants américains et européens. Il avait déclaré que les « Cavaliers de l'Apocalypse sont en route ». Il indiquait précisément que, si l'Ukraine utilisait des missiles fournis par les États-Unis, son pays attaquerait les villes occidentales.