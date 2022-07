Selon les experts de l’Otan, les affrontements militaires en Ukraine risquent de durer encore longtemps, a déclaré mardi le secrétaire général adjoint de l'Otan au renseignement, David Kettler. "Nous ne voyons pas de signes qui nous permettraient de dire que la guerre prendra fin rapidement. Plutôt au contraire, nous voyons de plus en plus de signes que la guerre risque de durer encore très longtemps. Je pense que nous le comprenons tous très bien", a ajouté David Kettler lors de son intervention à un séminaire en ligne organisé par l’ONG américaine Alliance de renseignement et de sécurité nationale.

"C’est la raison pour laquelle les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Otan se sont mis d’accord sur des aides massives [à accorder à l’Ukraine], sur l’organisation fréquente de consultations et sur des engagements à long terme à prendre", a précisé David Kettler. L’ambassade de Russie à Washington a annoncé plus tôt que les autorités américaines fournissaient l’Ukraine en armements afin de faire durer le conflit à tout prix.