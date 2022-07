Le président sénégalais Macky Sall a profité de la célébration de la Tabaski pour lancer un message à l’endroit des différents acteurs de la classe politique en cette période de campagne. L’actuel homme fort de Dakar a notamment indiqué que la période de campagne électorale ouverte ce dimanche ne doit pas être l’occasion de commettre des actes répréhensibles.

« Nous allons entamer ce jour, la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet . C’est l’occasion de rappeler que la période de la campagne électorale n’est pas une période de non droit », a averti le président sénégalais. Il annonce également que son gouvernement mettra tout en œuvre pour bannir la violence en cette période de campagne.

"L'Etat restera vigilant"

« La violence doit être bannie et l’Etat restera vigilant pour que cette période soit une période de campagne électorale et non celle d’une campagne de violence et que tous les citoyens qui le désirent puissent se rendre aux urnes et exprimer leur vote. Comme nous l’avons toujours fait », a-t-il poursuivi avant d’annoncer que des instructions ont été données aux forces de défenses et de sécurité afin que l’ordre soit maintenu sur toute l’étendue du territoire national. Rappelons que ce discours du chef de l’état intervient dans un contexte où plusieurs personnes ont été mises aux arrêts suite à la manifestation interdite de la coalition de l’opposition portée par Ousmane Sonko.