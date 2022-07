L’autopsie de François Mancabou, ce présumé membre la «Force spéciale» ne se serait pas déroulée dans les règles de l’art. C’est du moins ce que dénonce le communiqué des avocats du défunt. A en croire le document relayé par le quotidien sénégalais « Enquête », les médecins désignés par l’Ordre des médecins ont effectué les analyses en présence de plusieurs policiers dans la salle d’autopsie de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.

On retient qu’en plus du professeur Chérif Mohamed Moustapha Dial et des docteurs Gabriel Nougnignon Comlan Deguenonvo et El Hadji Omar Ndoye il y avait plusieurs hommes influents de la police. «Le commissaire chef du GRI, deux lieutenants de police, chef de la BAG/DIC et en service à la BAG/DIC, un adjudant de police, enquêteur à la BAG, un adjudant et agent de police de la PTS» étaient tous présents selon le communiqué de l’avocat.

Une autopsie sous pression?

«Il va sans dire que ce genre d’autopsie faite quasiment dans la clandestinité par des professionnels officiant pour ainsi dire le pistolet à la tempe n’est pas de celles qui rassurent…», a fini par conclure l’avocat. Notons que les autorités ont publié une vidéo de la garde à vue pour rejeter la thèse de torture.