Awa Coulibaly, une jeune femme enceinte de deux mois, a été prise en flagrant délit de vol. N’ayant pas pu aller au bout de son acte, la jeune femme a été arrêtée et amenée au poste de police où elle a avoué son crime et confié les raisons qui avaient guidé son acte. Contrairement à la lourde peine réclamée par les avocats de la partie civile, Coulibaly a fini par écoper d'une peine de trois mois ferme. La partie civile a heureusement pu récupérer la totalité de la somme volée qui s’élevait à cinq millions de Francs CFA.

Les faits se sont déroulés le samedi 02 juillet dernier au marché Hlm, au Sénégal. Sans les moyens nécessaires pour satisfaire ses propres ambitions pour la fête de la tabaski en approche, Awa Coulibaly, une jeune femme enceinte de deux mois a décidé de profiter d’une autre personne pour parvenir à ses fins. N'étant pas en bons termes avec son époux, mais rêvant quand même d’une belle fête, la jeune femme d’une taille moyenne et de teint dépigmenté, a quitté son domicile conjugal à Pikine pour le marché hlm en quête d’un travail. Ayant pour profession le perlage, Awa n’a malheureusement pas pu décrocher un boulot sur place d’où lui est venue l’idée du vol.

Elle s’est alors introduite dans la boutique d’un certain Ibrahima Diokhané, un commerçant du marché, pendant que ce dernier était occupé par ses préparatifs pour la prière. Elle a réussi a quitté les lieux avec un sac contenant 5 millions de francs avant d’être rattrapée par sa victime qui lui a donné une bonne gifle à quelques mètres du lieu de l’infraction. Ibrahima Diokhané lui a alors fait faire demi-tour sur les lieux de son crime où les enquêteurs du commissariat des Hlm sont venus lui mettre la main dessus. La prévenue a été présentée hier mardi 5 juillet au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés et la partie civile a elle aussi accepté avoir récupéré le butin dérobé de la main de la mise en cause. Au cours de la plaidoirie, Me Michel Ndong et ses deux confrères, représentant la partie civile, ont demandé une application bienveillante de la loi en sollicitant deux ans de prison ferme contre la prévenue. Mais finalement, la présidente de la séance a tranché avec une peine de trois mois ferme que Awa Coulibaly va purger.