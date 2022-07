Les choses semblent se compliquer pour la célèbre chanteuse colombienne Shakira. En effet, cette dernière continue de faire la une des journaux concernant les accusations de fraude fiscale en Espagne. Pour cette affaire, les avocats de l’artiste et le parquet espagnol ont mené des discussions pendant plusieurs semaines sans parvenir à un accord à l’amiable. En conséquence, l’interprète de Hips don’t lie fera l’objet d’un procès pour fraude fiscale. Si la date n’est pas encore connue, on sait par contre que le parquet a requis contre elle plus de 8 ans d’emprisonnement et plus de 23 millions d’euros d’amende.

Elle doit 14,5 millions d’euros au fisc, selon les autorités

Les faits reprochés à Shakira par la justice espagnole se situent entre 2012 et 2014. Selon les autorités, pendant ce temps, elle résidait à Barcelone et a trouvé plusieurs moyens pour ne pas honorer ses devoirs fiscaux vis-à-vis de l’Espagne. Par ailleurs, elles estiment que la chanteuse a caché ses revenus en utilisant des sociétés-écrans ayant leur siège notamment à Luxembourg. Les autorités estiment qu’elle doit 14,5 millions d’euros au fisc. Cependant, l’artiste a expliqué qu’elle a recours aux services de sociétés qui se trouvent hors d’Espagne, ce qui justifie le fait qu’elle voyage beaucoup. Ainsi, elle considère qu’elle ne doit rien à l’Espagne.

Elle affirme avoir déjà payé 17,2 millions d’euros aux impôts en Espagne

Pour rappel, Shakira affirme avoir déjà payé 17,2 millions d’euros aux impôts en Espagne et n’a donc plus de compte à rendre au « trésor public », « depuis de nombreuses années ». Dans un communiqué publié le mercredi 27 juillet dernier, ses avocats avaient indiqué que leur cliente est « absolument certaine de son innocence » et est déterminée à « poursuivre » la procédure jusqu’au procès. Elle fustige donc, la « violation totale de ses droits » et pointe du doigt l’obstination du parquet à « réclamer l’argent récolté pendant (ses) tournées internationales et (l’émission) « The Voice », où (elle) n’étais pas encore résidente en Espagne ».