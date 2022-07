SpaceX a lancé ce dimanche une fusée Falcon 9 transportant 53 minisatellites supplémentaires pour son réseau Internet orbital Starlink. Le lancement du lanceur depuis le port spatial de Cap Canaveral (Floride) a eu lieu à 10h20 HNE (16h20 heure de Paris). "Déploiement de 53 satellites Starlink confirmé", a tweeté la société 15 minutes après le lancement.

SpaceX a déjà lancé plus de 2,6 mille satellites dans l'espace depuis mai 2019. Le réseau est actuellement disponible pour les utilisateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. La société assure que Starlink serait en mesure de fournir un accès Internet dans n'importe quelle partie de la planète avec une vitesse de trafic de 1 gigabits par seconde, ce qui correspond à la norme 5G. SpaceX estime que le lancement d'un total de 11.000 satellites et leur mise en service coûteront 10 milliards de dollars. (Tass)