Au Sri Lanka, pays insulaire de l'océan indien, des milliers de manifestants en colère ont envahi samedi dernier, le palais présidentiel, obligeant le mettre de céans Gotabaya Rajapaksa à prendre la poudre d'escampette. Il a ensuite indiqué qu'il démissionnerait demain mercredi 13 juillet. Les manifestants n'attendent que cela, excédés par la crise économique que traverse le pays et la corruption du clan au pouvoir. Dans un récent entretien accordé au site Suisse Blick, Lionel Zinsou craint que cette révolte Sri Lankaise se reproduise ailleurs notamment en Afrique.

"Le pire de la situation mondiale actuelle, est la fragilité des démocraties émergentes "

"Dans le cas du Sri Lanka, le régime autoritaire des Rajapaksa n'était plus en mesure d'assurer le maintien de l'ordre. Or, cette question se pose dans d'autres pays, y compris les démocraties comme l'Afrique du Sud" a déclaré l'ancien premier ministre béninois. Pour l'économiste, lorsqu'une partie de la population se trouve prise dans l'étau de la crise, il faut des institutions très solides pour résister. Soit avec l'utilisation de la force, comme c'est le cas dans les dictatures. Soit par le dialogue, comme en Afrique du Sud "où le président Cyril Ramaphosa s'efforce tant bien que mal d'apporter des réponses aux contestations nombreuses. Le pire de la situation mondiale actuelle, est la fragilité des démocraties émergentes. Là est le grand danger" s'inquiète l'ancien premier ministre béninois.

"La Tunisie est un maillon fragile"

Il trouve cependant que le piège Sri Lankais guette des pays comme la Tunisie " si la situation ne s'améliore pas" dans ce pays maghrébin. " Heureusement, nous n'en sommes pas là et les tunisiens ont des ressources , pétrole et phosphate qui pourraient être bien mieux valorisées et rapporter bien plus à la collectivité. Mais attention: la Tunisie est un maillon fragile. Pour le reste de l'Afrique, la situation est différente" poursuit le franco-béninois. Il pense donc que la révolution populaire au Sri Lanka concerne tout le monde et ne "doit surtout pas (le) laisser indifférent".