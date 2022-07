Le travail de la Russie, de l'Iran et de la Turquie visant à régler la crise en Syrie est efficace, a déclaré le président russe Vladimir Poutine au début du sommet tripartite des dirigeants du format d'Astana, qui se tient mardi à Téhéran. Le dirigeant russe a souligné que "les négociations dans ce format étaient mieux menées en personne, et maintenant cette possibilité est apparue".

"Nous espérons discuter aujourd'hui des questions d'actualité concernant la stabilisation de la situation en Syrie, elles sont très nombreuses", a fait savoir M. Poutine. En outre, le travail conjoint de la Russie, de l'Iran et de la Turquie pour régler la crise en Syrie est très efficace. Grâce à l'aide et au soutien de nos pays en Syrie, le niveau de violence a considérablement diminué, la vie pacifique se rétablit, l'économie et la sphère sociale sont progressivement relancées." (Tass)