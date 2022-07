Triste nouvelle pour les fans du célèbre youtubeur américain Technoblade. Ce dernier, de son vrai prénom Alexander est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 23 ans. La nouvelle a été annoncée par son père, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube et intitulée So Long Nerds. Le défunt était connu pour ses vidéos sur le jeu d’aventure et de construction, Minecraft. Aussi, totalisait-il plus de 11 millions d’abonnés sur la plateforme de Google. Technoblade faisait en effet face à un cancer depuis un an. Selon les explications données par son père, c’est toujours à cause de cette maladie qu’Alexander n’a publié aucun contenu sur sa chaîne depuis deux mois.

« Je pense que je choisirais d'être à nouveau 'Technoblade' »

Au cours de son intervention, le père a fait savoir que son fils était atteint d’un cancer au bras droit, au niveau duquel un sarcome avait été diagnostiqué en 2021. Dans la vidéo, le père a par ailleurs lu une lettre écrite par son fils à l’endroit de ses abonnés. « Merci à tous de m'avoir soutenu au fil des années. Si j'avais cent autres vies, je pense que je choisirais d'être à nouveau 'Technoblade' à chaque fois car ce furent les années les plus heureuses de ma vie. J'espère que vous avez apprécié mon contenu et que j'en ai fait rire quelques-uns d'entre vous. J'espère que vous vivrez tous une vie longue, prospère et heureuse, parce que je vous aime... » a-t-il notamment écrit.

Rappelons que la mort de Technoblade intervient plus de deux ans après celle du youtubeur français Grégoire Hussenot. Le jeune homme de 29 ans qui était décédé le 25 novembre 2019 souffrait d’un mal qui le rongeait depuis longtemps, selon les informations d’une de ses cousines. Dans une interview accordée au média français Le Parisien, elle avait indiqué qu’il n’avait jamais voulu que sa maladie soit rendue publique. Aussi, avait-elle ajouté que Grégoire Hussenot ne voulait pas que la maladie le définisse.