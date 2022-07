Avec la crise sanitaire et celle de la guerre en Ukraine, le télétravail s'est totalement renforcé avec son lot de nouvelles pratiques. Tous les secteurs ont été touchés sauf les secteurs dits essentiels, comme celui de la grande distribution, de la médecine etc. Même si 75 % des dirigeants d’entreprises veulent que leurs employés reviennent au bureauà temps partiel, seuls 37 % des salariés désirent la même chose. Mais en informatique, principalement dans le domaine du développement tout semble aller pour le mieux. Les objectifs sont fixés aux salariés et le contrôle, même dans le cadre du télétravail se fait de manière plus simple.

La programmation informatique au coeur de la révolution

Dans le domaine du développement, les programmeurs en sont ravis. De nombreuses entreprises proposent leurs services à distance. Une expérience déjà proposée, il ya des décennies par des sociétés occidentales qui délocalisaient dans d'autres pays, comme en Inde. Un travail à distance devenu quasiment la norme depuis quelques mois y compris avec les sociétés occidentales qui ne délocalisent pas leurs services. Plusieurs agences de développement telles que l'agence mobile The Tribe se sont spécialisées dans ce domaine.

« Il y a plusieurs profils différents : on observe une majorité de personnes qui vont adosser des jours de télétravail sur leurs vacances, ce qui leur permettra d'être un peu plus longtemps sur le lieu de vacances. Et puis, il y a une proportion qui est quand même beaucoup plus faible puisque 11% des répondants vont travailler à distance tous les jours sur leur lieu de vacances » analyse le sociologue Mathieu Lefranc dans les colonnes de FrancetvInfo. Pour lui la nouvelle situation traduit une volonté de liberté d'organisation de la part des salariés. Du coup, un véritable engouement pour le travail pendant les vacances ou à distance, dans d'autres pays se fait ressentir.

En France, une part non négligeable des « travailleurs de terrain »qui effectuent leur travail en étant physiquement présents pourraient démissionner dans les prochains mois selon une étude. Le secteur de la distribution pourrait être le plus frappé par cette situation. Une saignée qui pourrait être causée par une fatigue générale dans le domaine.

Un éventuel retour de crise en automne ?

La brusque augmentation des contaminations du covid-19 font craindre une nouvelle crise dans les mois à venir. Le tout dépendant principalement du nombre de formes graves signalées. En France, plus de 200 000 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été signalées il y a quelques jours. Une moyenne de plus de 10000 cas par jour avait été enregistrée. Les mesures qui pourraient être prises en cas de complication dans les mois à venir sont le port du masque « dans les lieux bondés, comme ici par exemple, les transports en commun, les transports pour les vacances » et éventuellement un appel à la vaccination.