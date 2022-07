Au Bénin, c'est un film qui fera parler même jusqu'au sommet de l'Etat puisque le gouvernement a récemment érigé un monument en l'honneur des Amazones du Danxomè. "The Woman King" (la femme du roi), est un chef-d'œuvre de la réalisatrice américaine Gina Prince Bythewood. La célèbre actrice américaine Viola Davis y joue également. "The Woman King" raconte l'histoire des Agojie (Amazones), une armée de femmes guerrières ayant défendu le royaume du Danxomè, dans l'actuel Bénin entre le 17ème et le 19ème siècle.

John Boyega, un autre acteur, pas moins célèbre, campe le roi Ghézo. Le film sort dans les salles le 16 septembre prochain. Dans un entretien accordé au site américain Vanity Fair, Viola Davis raconte comment elle a dû s'entraîner durement pour jouer le rôle du Général Nanisca. "Nous avons commencé intensément quelques mois avant le tournage, quatre heures par jour, cinq jours par semaine. Musculation, sprint, arts martiaux et entraînement à l'armement pour la machette. J'aime dire que j'étais la guerrière OG" dit-elle sur un ton amusé.

La transformation physique de l'actrice illustre bien ses dires. Elle reconnaît d'ailleurs que ce film l'a transformé parce qu'elle n'avait jamais eu un tel rôle auparavant. "C'était un état d'esprit différent pour puiser dans cet esprit, cette bravoure. Certes , ce n'est pas un état d'esprit que je porte au quotidien. Je suis quelqu'un qui porte du gaz poivré et une petite alarme sue mon porte-clés" confesse avec un brin d'humour, l'actrice.