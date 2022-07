Conformément à la demande de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la junte militaire au pouvoir en Guinée a accepté une transition de 24 mois. Cette information a été apportée ce jeudi 28 juillet 2022 par Umaro Sissoco Embaló, président en exercice de l'instance sous-régionale, président de la Guinée-Bissau.

Enfin un terrain d'entente entre les autorités de la Guinée Conakry et la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et sa troupe ont finalement décidé de se plier à la proposition de la CEDEAO. Une transition de 24 mois est bien accueillie par la junte militaire. « J’ai été à Conakry avec le président de la commission de la CEDEAO pour faire comprendre à la junte militaire la décision du sommet des chefs d’Etat que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Eux avaient proposé 36 mois, mais on a réussi à les convaincre », ainsi s'est prononcé le président Bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló, dans les circonstances de sa conférence de presse avec le président Francais Emmanuel Macron à Bissau, ce jeudi 28 juillet 2022.

En vue de convaincre la junte militaire d'accepter une durée plus raisonnable de la transition, une délégation de la CEDEAO ayant à sa tête l'ex-président béninois, médiateur de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest en Guinée, Boni Yayi et le président de la Guinée-Bissau a été reçue par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition en Guinée le mardi 20 juillet dernier à Conakry. Dans le point de sa mission en Guinée, Boni Yayi, a informé le samedi 23 juillet 2022, qu'il a entamé les discussions avec la junte militaire afin d’aboutir à un calendrier convenable quant à la durée de la transition.

« Les autorités de la transition qui ne font pas de fixation sur le délai de transition de 36 mois, ont réitéré leur engagement à travailler en harmonie avec la CEDEAO et la Communauté internationale dans l’exécution des étapes clés de la transition dans le cadre d’un dialogue national inclusif », avait-il annoncé.