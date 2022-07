Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a publié dimanche les résultats de son enquête sur la société américaine Uber. "Le projet Uber Files [fichiers Uber] raconte comment Uber a fait irruption sur les marchés mondiaux, comment l'entreprise a utilisé des méthodes évasives pour contrecarrer les organismes de réglementation et d'application de la loi dans dans six pays au moins, et comment Uber a déployé des lobbyistes pour courtiser des dirigeants mondiaux de premier plan afin d'influencer la législation et éviter de payer des impôts", lit-on sur le site Internet de l'ICIJ.

Selon le document, l'enquête est basée sur des documents confidentiels, des courriels, des factures, des présentations, comptes rendus de réunion et d'autres documents, qui ont été échangés entre des dirigeants d'Uber, de hauts responsables politiques et des dirigeants mondiaux dans près de 30 pays.En particulier, selon l'ICIJ, l'enquête a révélé que des responsables d'Uber ont rencontré divers hommes politiques pour demander "des faveurs, notamment l'arrêt d'enquêtes et la modification des politiques concernant les droits des travailleurs". Les informations sur ces contacts n'ont pas été divulguées au public. Plus de 40 médias de 29 pays ont participé à l'enquête journalistique initiée par l'ICIJ et le média britannique The Guardian. (Tass)