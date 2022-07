La "romance orageuse" entre les Européens et les Ukrainiens touche à sa fin. Cette opinion a été exprimée par le chef adjoint du Conseil de sécurité de la Russie Dmitri Medvedev. "Il semble que la romance orageuse entre Européens et Ukrainiens touche à sa fin. On ne veut plus d'eux, on en a marre d'eux. Des Polonais, furieux, s’étant souvenus de leur propre nationalisme forcené, rappellent à près de quatre millions d'Ukrainiens installés dans leur pays qu’ils sont en Pologne", a-t-il souligné.

Medvedev a ajouté que "des processus similaires ont lieu dans d'autres pays européens qui avaient commencé des jeux d'amour avec Kiev". "C'est clair. Ce qu'il fallait démontrer. De l'ukrainophilie à l'ukrainophobie, il n'y a qu'un pas. Après tout, les sentiments qui s'estompent ne peuvent être ravivés par aucune promesse d'un futur mariage reporté et inégal (entrée mythique dans l'UE)", a expliqué Dmitri Medvedev.