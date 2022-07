Depuis plus de quatre mois, pas un jour ne passe sans que la presse ne parle de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine après que le président Poutine a reconnu les séparatistes ukrainiens. La guerre ne se passe pas seulement sur le terrain mais aussi dans la presse. Des scoops et informations de tout genre sont ventilés dans la presse. Il y a quelques heures, plusieurs médias dont le DailyMail a publié sur son site internet une information selon laquelle la Russie serait entrain de recruter des meurtriers ou des espions actuellement en prison pour combattre les forces ukrainiennes alors que la guerre se poursuit sur le terrain.

Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine, le pays dirigé par Poutine serait entrain de recruter des espions militaires qui sont en prison ou des meurtriers en détention. C'est l'information révélée par plusieurs médias internationaux depuis quelques heures. Selon le DailyMail, la Russie serait entrain d'enrôler les prisonniers dans plusieurs régions de ce fédération. Les personnes recrutées sont d'anciens agents du renseignement militaire emprisonnés et d'autres anciens membres des forces spéciales qui ont fait un service militaire antérieur, rapporte le média britannique.

Plus tôt ce mois, la Russie a accusé l’OTAN de commencer une course aux armements. "Le processus de construction militaire sera construit selon ces directives, l'Otan commence une course aux armements", a déclaré M. Grouchko, chef adjoint du ministère russe des Affaires étrangères. Il a noté que la déclaration de la Russie comme une menace n'est pas dictée par des intérêts objectifs de sécurité et que l'Alliance n'est pas vraiment préoccupée par la formation d'un système de sécurité solide et a toujours mis sa propre survie au premier plan.