Depuis le début de la crise en Ukraine, plusieurs procès ont été annoncés de part et d'autres. En Ukraine, un russe a été poursuivi pour le viol d'une femme et l'assassinat de son mari; le soldat indexé par la justice ukrainienne se prénomme Mikhail Romanov. Il aurait mené avec une division de l'armée russe une offensive sur les villes autour de Kiev. Du côté de la Russie, des ukrainiens sont également poursuivis. Selon certaines indiscrétions, les mis en cause devront être jugés par un tribunal international dirigé par les partenaires de la Russie à savoir la Syrie et l'Iran. Mais l'idée d'un tribunal international dirigé par l'ONU commence à germer dans certaines officines. Une juridiction que rejette la Russie.

Selon Tass, la création d'un tribunal international pour juger les néonazis ukrainiens sous l'égide de l'ONU est impossible, a déclaré ce mercredi lors d'un point de presse Ivan Netchaïev, porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères. "L'initiative du président du Comité d'enquête de Russie, Alexandre Bastrykine, sur la création avec les partenaires de la Communauté des États indépendants (CEI), de l'Organisation du traité de la sécurité collective (OTSC), des Brics et de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) d'un tribunal international pour juger les criminels ukrainiens est opportune, a-t-il indiqué. Malheureusement, une partie de la communauté internationale s'est discréditée à tel point en soutenant ouvertement le nationalisme ukrainien et en suivant les ordres de Washington que la création d'un tel tribunal sous l'égide de l'ONU est devenue presque impossible". Selon Ivan Netchaïev, "il faut impliquer dans le travail du tribunal seulement les pays qui ont gardé leur souveraineté politique et la capacité d'évaluer de manière impartiale les événements dans le monde".