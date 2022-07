En Ukraine, la Russie continue de gagner du terrain. Selon un communiqué de l’état-major des forces armées ukrainiennes, le contrôle de la ville stratégique de Lyssytchansk revendiqué par Moscou est confirmé. On retient que, l’armée ukrainienne s’est retirée « afin de préserver les vies des défenseurs ukrainiens ». «Dans les conditions d’une supériorité multiple des troupes russes en artillerie, en forces aériennes, en systèmes de lancement de missiles, en munitions et en personnel, continuer la défense de la ville aurait eu des conséquences fatales », a martelé le communiqué.

La ville stratégique de Lyssytchansk était riche de 95 000 habitants avant la guerre. La situation actuelle est bénéfique pour la Russie en ce sens qu’elle lui permet d’avancer dans sa dynamique de conquérir la totalité du Donbass. La région est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses. Du côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky, les forces ukrainiennes reprendront bientôt le contrôle de cette zone.

Zelensky toujours optimiste

« Aujourd’hui les Russes ont amassé leur plus grande puissance de feu dans le Donbass. Et ils peuvent tirer des dizaines de milliers d’obus d’artillerie par jour sur une section du front. C’est la réalité », a expliqué le président. Mais « nous avançons progressivement, à la fois dans les régions de Kharkiv et de Kherson, et en mer (…) Un jour viendra où nous dirons la même chose du Donbass », a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son allocution du soir.