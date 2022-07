Au moins trois personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées lors d'une fusillade dans un centre commercial de la capitale danoise, Copenhague. L'information a été confirmée par la police danoise, qui a ajouté avoir arrêté un Danois de 22 ans et l'avoir accusé d'homicide involontaire. Le pays venait d'accueillir les trois premières étapes de la course cycliste du Tour de France.

« Le Danemark a été frappé par une attaque cruelle dimanche soir. Plusieurs ont été tués. Encore plus blessé. Des familles innocentes font leurs courses ou mangent au restaurant. Enfants, adolescents et adultes...Notre belle et généralement si sûre capitale a été changée en une fraction de seconde... Je veux encourager les Danois à se tenir ensemble et à se soutenir en cette période difficile. », a déclaré la Première ministre Mette Frederiksen dans un communiqué dimanche soir. Pour le moment, rien n'indique que quelqu'un d'autre était impliqué dans l'attaque.

"Les gens ont d'abord pensé que c'était un voleur... Puis j'ai soudainement entendu des coups de feu et je me suis jeté derrière le comptoir à l'intérieur du magasin... Il tire juste dans la foule, pas dans le plafond ou dans le sol", a déclaré un témoin, Rikke Levandovski, à la chaîne TV2.