Un Marine est accusé d'avoir poignardé son ex-femme enceinte de 27 ans aux abords d'une autoroute très fréquentée d'Honolulu, à Hawaï. Une scène à laquelle on assité plusieurs témoins qui ont tenté d'intervenir, selon la police. La femme du nom de Dana Alotaibi, qui était enceinte de 13 semaines, est décédée des suites de ses blessures. Son ex-conjoint, un militaire américain du nom de Bryant Tejeda-Castillo a tenté de mettre fin à ses jours après son attaque.

Selon les autorités policières, les témoins ont tenté de porter secours à la victime et de retenir le suspect, mais ce dernier s'est enfui et a tenté de se suicider avec le même couteau, avant que les agents ne le localisent et ne l'arrêtent. Il serait en état d'arrestation dans un hôpital où il suit des soins pour ses blessures. Avant l'attaque de mercredi, les deux auraient eu une très vive dispute. "Il a été déterminé que la victime et l'homme étaient mariés et avaient récemment traversé des problèmes conjugaux" a confirmé un officiel des forces de l'ordre. Des documents officiels relayés par la presse américaine révèlent que le couple était marié depuis près de trois ans, mais qu'en novembre, le suspect avait demandé le divorce et l'avait obtenu en juin.

D'après les dernières révélations de la presse, la jeune femme était enceinte de son nouveau petit-ami (lire ici) et voulait s'éloigner de son ex. Elle voulait retourner chez ses proches en Virginie selon des posts sur les réseaux sociaux. « Ma vie est vide. Je le veux vraiment, j'ai vraiment prévu ici pour mon petit-enfant, et je pense que la façon dont ils sont morts a été très difficile.» a réagi sa mère après l'annonce de son décès.