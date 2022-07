Un entrepreneur américain et son épouse sont dans le collimateur de la Justice. En effet, les sexagénaires mis aux arrêts ce vendredi à Kapolei sur l'île d'Oahu sont accusés d'usurpation d'identité et de complot contre le gouvernement. Pendant plusieurs décennies, les mis en cause ont vécu avec une fausse identité. Bobby Edward Fort et Julie Lyn Montague sont en réalité Walter Glenn Primrose et Gwynn Darle Morrison.

A en croire la plainte qui a été déposée au pénale, l’homme aurait reçu plusieurs passeports américains sous l'identité de Bobby Fort. L’épouse quant à elle aurait eu selon la plainte trois passeports américains sous le nom de Julie Montague. Ces documents auraient permis à l’homme d’obtenir une habilitation de sécurité secrète auprès des garde-côtes américains et en tant qu'entrepreneur de la défense.

L'accusée nie les faits

Une photo du couple les montre en effet en tenue du KGB, l'ancienne agence d'espionnage russe selon le procureur américain adjoint Thomas Muehleck dans des documents judiciaires. Ces différentes accusations ont été balayées du revers de la main par l’avocate de Julie Lyn Montague. Selon les confidences faites à l'Associated Press par l'avocate Megan, sa cliente et son époux auraient juste essayé la veste pour plaisanter et pour poser pour des photos. «Elle veut que tout le monde sache qu'elle n'est pas une espionne. Tout cela a été exagérément disproportionné. C'est un gouvernement qui va trop loin. », a-t-elle déclaré.