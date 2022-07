Le ministère canadien de la Santé a enregistré déjà 278 cas d'infection à la variole du singe dans le pays. Mardi, le ministère a rapporté 235 cas. 202 infections ont été enregistrés au Québec, 67 en Ontario, 5 en Alberta et 4 en Colombie-Britannique. Les premiers cas de variole du singe ont été signalés dans le pays en mai dernier à Montréal. L'administration de la ville a souligné à l'époque qu'il s'agissait d'homosexuels dans la plupart des cas et qu'il n'y avait pas de menace de contamination massive de la population.

La variole du singe provient du centre et de l’ouest de l’Afrique, mais demeure très rare, avant tout parce qu’elle se transmet généralement entre l’homme et des animaux comme des rongeurs ou primates. Le premier cas de transmission d’animal à humain a été relevé en 1970 en RDC. Selon l’OMS, le virus provoque d'abord une fièvre et des maux de tête, accompagnés de courbatures, avant la phase d'éruption cutanée. Si les symptômes sont virulents, le taux de mortalité reste faible: en général, il s’établit établi entre 1% et 10%, "la plupart des décès survenant chez les plus jeunes ", souligne l’OMS. (Tass)