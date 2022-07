La région européenne reste au centre de l'augmentation de l'épidémie de variole chez les singes, représentant près de 90% de tous les cas signalés dans le monde, a annoncé le chef du bureau régional de l'OMS, Hans Kluge, dans un communiqué publié vendredi. Il a appelé les gouvernements et les sociétés dans les semaines et les mois à venir à intensifier et à coordonner d'urgence les efforts pour prévenir la propagation de la maladie.

"L'OMS continue d'évaluer le risque de variole du singe dans la région européenne comme étant élevé, compte tenu de la menace constante pour la santé publique et de la propagation rapide de la maladie, des problèmes persistants qui empêchent de prendre des mesures ainsi que des cas supplémentaires signalés chez les femmes et les enfants", note M. Kluge. "Depuis la mi-mai, la région européenne de l'OMS représente près de 90% de tous les cas de variole du singe confirmés en laboratoire et enregistrés dans le monde". Depuis le 15 juin, six nouveaux pays ont recensé des cas, ce qui porte le nombre total à 31 pays, le chiffre a triplé en dépassant 4.500 cas.

Selon lui, la majorité des cas concernaient des hommes (99%) âgés de 21 à 40 ans, la plupart ayant eu des rapports sexuels avec des membres de leur sexe. "Cependant, à l'heure actuelle, un petit nombre de cas a été signalé parmi des hétérosexuels et non sexuels, ainsi que parmi des enfants. Selon les informations disponibles, environ 10% des patients ont été hospitalisés pour traitement ou isolement, et un patient a été hospitalisé dans une unité de soins intensifs. Heureusement, aucun décès n'a encore été signalé", a déclaré M. Kluge.