Le ministère espagnol de la Santé a confirmé le premier décès dû à la variole du singe dans le pays. C'est ce qu'a rapporté ce vendredi l'agence EFE. Selon la source, près de 4.300 personnes infectées ont été détectées dans le royaume. Le 23 juillet, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'épidémie de variole du singe était une urgence de santé publique de portée internationale. À ce jour, plus de 21.000 singes atteints de variole ont été identifiés dans 78 pays du monde. Plus de 70% de cas sont enregistrés en Europe. Le taux de mortalité des épidémies de variole du singe se situe généralement entre 1% et 10%, selon l'OMS cité par Tass.