Malgré les déboires de Will Smith suite à la gifle infligée à Chris Rock, l’acteur américain continue d’être l’idole d’autres figures connues des médias. C’est le cas par exemple du célèbre tiktokeur Khaby Lame. Pour la star des réseaux sociaux, son objectif ultime est de jouer dans un film aux côtés de Will Smith.

Il estime que la star américaine tombée en disgrâce a été l’une de ses premières sources d’inspiration. L’homme qui compte plus de 145 millions d'abonnés sur TikTok confie au média TMZ que toute personne a droit à une seconde chance. Il ajoute que ce serait une grande joie pour lui de collaborer avec la star du « The Fresh Prince of Bel-Air » à son retour sur scène.

Distingué malgré les sanctions des l'Académie

Rappelons que malgré la situation qu’il traverse depuis la cérémonie des Oscars, la star hollywoodienne a remporté le prix du meilleur acteur lors de la 22e édition des BET Awards, dimanche 26 juin à Los Angeles. Il s’agit d’une cérémonie qui distingue les artistes afro-américains et issus des minorités. Ce mérite lui a été reconnu à cause de la production « La Méthode Williams ». Il interprétait le personnage Richard Williams, père et entraîneur des championnes de tennis Venus et Serena Williams.