Ces dernières heures, la ville de Lyssytchansk est devenue le théâtre de l'affrontement entre les forces russes et les forces nationales. Dans la journée d'hier vendredi, plusieurs personnes auraient perdu la vie selon les informations officielles venant du pays de Zelensky. La situation dans cette région n'a pas laissé indifférent le numéro un ukrainien qui a donné dans la voix dans la nuit du vendredi. Le président Zelensky a dénoncé la «terreur russe».

Alors que les combats ont démarré dans la ville de Lyssytchansk, le président Zelensky a dénoncé la «terreur russe». «Il s'agit d'une terreur russe délibérée et non de quelques erreurs ou d'une frappe de missile accidentelle», a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tard vendredi soir après que les autorités de son pays aient dénoncé plus tôt des dégâts à la suite de frappes russes. La Russie a de son côté assuré qu'elle ne ciblait pas les civils.