Depuis la visite de Nancy Pelosi, la Chine est sortie de ses gonds. Depuis plusieurs heures, le pays mène des exercices militaires intenses jamais vus auparavant autour de l'île de Taïwan. D'après les analystes l'île est littéralement encerclée par les manoeuvres militaires chinoises, mais rien n'indique qu'une attaque véritable sera lancée par les autorités. Selon plusieurs observateurs, des missiles chinois ont survolé l'île de Taïwan, une première dans les rapports entre les deux pays. Une information non confirmée pour le moment par Pékin. Selon l'agence Chine nouvelle, l’armée chinoise a « fait voler plus de 100 avions de guerre, y compris des chasseurs et des bombardiers », et mobilisé « plus de 10 destroyers et frégates » jeudi.

La tension entre la Chine, Taïwan et les USA vient du fait que Pékin considère l'île comme partie intégrante de son territoire. La visite de Nancy Pelosi a ainsi été perçue comme une provocation américaine. Un point que partage la Russie, alliée de la Chine. «Washington déstabilise le monde. Pas un seul conflit réglé dans les dernières décennies, mais plusieurs provoqués», a déclaré sur son compte Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Le pays s'est dit solidaire de la Chine. De son côté, Pékin a annoncé des manoeuvres à balles réelles. « Nos exercices, cette fois, ont inclus des tirs à balles réelles, et c’était la première fois qu’ils survolaient Taïwan », a déclaré à la télévision publique chinoise CCTV Meng Xiangqinq, professeur à l’Université de Défense nationale, affiliée à l’armée.

Signe des temps, le pays a annoncé également des sanctions contre Nancy Pelosi, mais aussi la fin de la coopération dans plusieurs domaines dont le changement climatique, dans le domaine de la sécurité, la coopération dans la lutte anti-drogue et sur les migrants. Pour les USA, les réactions chinoises sont disproportionnées. Le pays a convoqué l'ambassadeur de Chine et dénoncé le «comportement irresponsable» de Pékin. "Nous avons condamné les opérations militaires de la Chine, qui sont irresponsables, contraires à notre objectif de longue date de maintien de la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan...Nous avons aussi fait savoir que les États-Unis étaient prêts, quoi que la Chine choisisse de faire", a affirmé ce vendredi John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche.