Un grave choc entre un camion poids-lourds et un tricycle est survenu ce mercredi 24 août 2022 à Djougou dans le département de la Donga. Cet accident de la route s’est produit au niveau de Zoumoubani, non loin du collège d’enseignement général 2 de Ouaké. Le bilan de ce drame fait état d’un décès et d’un blessé.

Les deux victimes sont les passagers du tricycle. Aussi violent était le choc que l’un d’entre eux a passé l’arme à gauche sur le champ. Le second passager du tricycle, grièvement blessé a été transporté d’urgence à l’hôpital. Les forces de l’ordre sont intervenues pour faire le constat.

Pour rappel, un cas d’accident mettant en scène une moto tricycle et un camion était survenu sur l’axe Djougou-Parakou le 15 avril dernier. Dans cet accident, deux personnes avaient rendu l’âme. Il s’agit du motocycliste et d’une petite fille. Le motocycliste a heurté violement un camion en stationnement par derrière. Le conducteur de la moto n’a pas survécu après le choc. Quant à la fillette, elle aurait succombé à ses blessures après avoir été évacuée à l’hôpital.