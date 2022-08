Christine Coly, la veuve de François Mancabou et certains membres de la famille du disparu ont affirmé qu'ils reçoivent régulièrement des appels de menaces et d'intimidations. Alors la défense a porté plainte contre le présumé auteur de ces appels. C'est dans ce cadre que Christine Coly ainsi que d'autres membres de cette famille ont été auditionnés à la Division de la cybersécurité. Quant à Justin Boucal et Alain Mancor, les médias locaux informent qu'ils ont reçu ‹‹ des audios de quelqu’un qui se présentait comme le proche d’un leader politique qui souhaiterait aider la famille de feu Mancabou››.

Suite à des soupçons de « faits d’actes de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État », François Mancabou avait été interpellé à Dakar le 17 juin 2022. Toujours privé de sa liberté, l'opposant est décédé en mois de juillet. Son avis de décès a été établi par l'hôpital principal de Dakar, le 13 juillet 2022. D'après le procureur de la république, François Mancabou appartenait à la ''Force Spéciale››. Il aurait été chargé de « développer des stratégies d’attaques et de harcèlement contre les forces de défense et de sécurité ».

Aux dires du magistrat, le disparu aurait passé l'arme à gauche après un choc accidentel dans sa cellule. Il aurait « violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de rétention ». Cette autorité judiciaire a ajouté que « les enquêteurs disposent d’images vidéo de 13 minutes », pouvant confirmer son affirmation. Cependant, la défense ainsi que la famille de François n'acceptent pas la version du magistrat. Pour eux, le disparu a rendu l'âme à cause des « tortures » qui lui auraient été infligées en prison. « Si ces images sont authentiques, pourquoi la personne qui filmait ou qui était chargée de la vidéosurveillance n’est-elle pas intervenue ? » s’interroge Maître Ousseynou Gaye, un avocats de la famille du regretté.