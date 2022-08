C'est une affaire extra-sportive qui fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de la France. Paul Pogba, le joueur de la Juventus Turin accuse son frère et ses amis d'enfance de vouloir lui soutirer de l'argent sous la menace. C'est en tout cas, ce qu'on peut comprendre à travers les propos de ses avocats au lendemain de la publication des vidéos de son frère Mathias, annonçant de "grandes révélations" sur la star. "Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", a indiqué les avocats du milieu de terrain dans un communiqué.

Ses avocats ont dit niet

Des déclarations qui ont déjà donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour avoir le cœur net sur ces "menaces" et "tentatives d'extorsion". Ce matin on apprend que Paul Pogba a déjà débloqué des fonds pour le compte de ses amis d'enfance qui le menaçaient. C'est du moins ce qu'indique France Info. Le star de la Juventus Turin a versé à ces personnes 100.000 euros en mars dernier sous leur menace. La même source explique que Paul Pogba aurait essayé de retirer 3 millions pour les remettre à ses amis d'enfance, parce qu'en réalité, ceux-ci réclamaient 13 millions d'euros, dont 3 millions à verser rapidement.

Le français a donc essayé de retirer les 3 millions mais s'est heurté au refus de ses banquiers. Il a quand même pu retirer les 100.000 euros pour les transférer à ces malfaiteurs présumés. Le champion du monde se serait même engagé à payer les millions restant en signant un papier. Notons que d'après la même source Paul Pogba a déjà été écouté par la police suite à l'ouverture de l'enquête.