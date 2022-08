Le grand frère de Paul Pogba continue de faire des déclarations sur l’affaire qui les oppose. Dans une vidéo qu’il a enregistrée ce mardi, Mathias Pogba est revenu sur les accusations qui ont été formulées par son frère contre lui et a martelé une fois encore qu’il a payé plusieurs millions d’euros à des sorciers pendant des années. Il fait notamment savoir que « La Pioche »ne se soucie que de lui et met sa famille en danger.

Aussi, serait-il dans l’obligation de réagir. «Ainsi la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non ou que vous n'y croyez ou pas, c'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté», a-t-il déclaré pour tacler une fois encore son frère au milieu de cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours.

Des millions payés aux sorciers...

«Aussi j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nier à la base avoir recours aux marabouts ? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs : 'Pogba a confié aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage, pour se protéger des blessures'. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier sur des années ? Surtout que ça n'a pas marché. Et les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela auprès de la banque centrale de Londres », a poursuivi Mathias Pogba dans sa vidéo. Notons que de son côté, le champion du monde 2018 a gardé le silence après la publication d’un communiqué. A en croire le quotidien francilien, il serait tout de même libéré après avoir rendu public le chantage dont il ferait l’objet de la part de ses proches.