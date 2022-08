Malgré le poids du continent africain, il n'est pas suffisamment représenté à l'ONU. Pour le Japon, il faut y remédier. Le premier ministre japonais Fumio Kishida s'est engagé dimanche lors d'un sommet Japon-Afrique à Tunis à "remédier à une injustice historique" et à faire pression pour que le continent obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. C’est ce qu’a rapporté l’AFP relayé par Tass.

Le Japon entend "créer un environnement où le peuple africain pourra vivre en paix et sécurité afin que le continent puisse se développer", a-t-il expliqué. "Dans le but pour l'ONU de travailler efficacement pour la paix et la stabilité, il est urgent de renforcer l'ONU à travers une réforme du Conseil de sécurité", a ajouté M. Kishida. Le premier ministre a remercié l'Union africaine et la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest) pour "leurs médiations dans la prévention des conflits", estimant qu'il faut aussi "régler les problèmes transfrontaliers". Testé positif au coronavirus, Fumio Kishida n’a pas pu visiter Tunis en personne, son intervention a eu lieu par visioconférence.