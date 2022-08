IMPORTANT : Avant de commencer notre analyse il est important de préciser que cet article ne fournit pas de conseils d’investissement. Tout d’abord, parce que c’est illégal, nous sommes passionnés par les cryptomonnaies mais nous ne possédons pas de certification nous permettant de faire des recommandations d’investissement. De plus, ceci n’est pas notre objectif. Ce que nous souhaitons faire est d'informer le lecteur en lui proposant notre analyse basée sur des données objectives et vérifiables. Nous sommes une source d’information mais avant d’investir vous devez mener vos propres investigations. Dans cet article nous allons parler de la cryptomonnaie AVAX. Nous vous invitons entres autres à parcourir le site officiel du projet Avalanche et à lire les documents importants du projet disponibles en ligne comme ses Whitepapers. Vous devez également réaliser votre propre analyse du marché pour pouvoir porter un regard critique sur la nôtre.

Où se procurer la cryptomonnaie AVAX ?

Il est possible d’acheter la cryptomonnaie AVAX avec de nombreuses monnaies fiats comme l’euro, le dollar, le Yen, le franc suisse, etc. Pour cela, vous devez utiliser une plateforme crypto. Parmi les plateformes les plus appréciées par le public nous pouvons citer Immediate Edge qui est une application qui vous permet d’être mis en relation avec un professionnel certifié spécialisé dans l’investissement crypto qui pourra vous conseiller. D’autres plateformes sont également très utilisées et parfaitement sécurisées, comme par exemple Kucoin.

Présentation du projet d’Avalanche

Avalanche est souvent considéré comme une Ethereum Killer. Il s’agit d’un projet très intéressant souvent sous-estimé par rapport à d’autres projets comme Solana, Ethereum ou Polkadot. Sa proposition de valeur est pourtant très intéressante car il s’agit d’une blockchain qui permet de réaliser des transactions très rapidement et très peu couteuses.

La blockchain Avalanche permet de réaliser une transaction en moins de 2 secondes, là où la blockchain Ethereum prend environ 6 minutes pour réaliser une transaction et la blockchain Polkadot environ 60 secondes. Avalanche et Polkadot sont deux blockchains qui utilisent un mécanisme de validation des transactions via Proof Of Stake qui est beaucoup plus efficace que le mécanisme Proof Of Work utilisé par Ethereum ou même la blockchain Bitcoin. Avalanche a le potentiel pour concurrencer le meilleures blockchains, y compris Ethereum, car elle est plus efficace.

Situation du token AVAX sur le marché

Le 25 juillet 2022, selon le site de référence CoinMarketCap, la valeur du token AVAX est de 20,65 $. La blockchain Avalanche se trouve à la 15ème place en termes de capitalisation boursière avec une capitalisation boursière d’une valeur de 5 867 930 086 $. Même si l’on parle moins d’Avalanche que d’autres projets crypto, il s’agit tout de même de l’un des projets qui attire le plus de capitaux. Les blockchains qui devancent Avalanche en termes de capitalisation boursière sont des mastodontes du monde de la crypto, parmi lesquels Avalanche pourrait s’installer dans le futur si ses équipes continuent à bien travailler et à proposer des transactions plus efficaces, c’est-à-dire moins coûteuses et plus rapides que celles de ses concurrents.

Historique et projection pour le token AVAX



Pour prédire l’avenir, regarder l’histoire est souvent intéressant car les événements qui se sont déroulés dans le passé ont tendance à se reproduire de manière cyclique. Cependant, il faut prendre ceci avec précaution car les performances passées d’un actif ne sont jamais une garantie pour le futur. Investir de l’argent implique toujours un risque, en particulier dans les cryptomonnaies qui sont des actifs très volatiles.

La valeur du token AVAX a connu des hauts et des bas. En février 2021 le token réalisait son premier ATH (All Time High, la plus haute valeur jamais atteinte) à 55,3 $ avant de chuter à une valeur proche des 10 $ en juillet 2021. La capitalisation boursière du projet est passée de 4,25 milliards de dollars en février à seulement 1,75 milliards en juillet.

Mais AVAX a ensuite connu une nouvelle période de croissance et sa capitalisation boursière est montée autour de 30,11 milliards de dollars en novembre 2021, le token d’Avalanche atteignant une valeur de 134,53 $ par unité.

La blockchain a ensuite connu des hauts et des bas pendant quelques mois jusqu’en avril 2022 mais s’est maintenu pendant cette période dans une zone de prix peu éloignée de son ATH si l’on compare avec la situation actuelle ou la valeur du token a été divisé par 6 ou 7 par rapport à son ATH. C’est à partir d’avril 2022 que la situation est venue très mauvaise mais cette chute de valeur a été général à tout le marché crypto. Nous pensons qu’en cas de récupération du marché crypto, Avalanche est l’une des projets les plus préparés pour être utile car sa blockchain permet de réaliser des transactions peu coûteuses et plus rapides que celles de la plupart de ses concurrents, même mieux positionné en termes de capitalisation boursière. Le token pourrait très bien réaliser un ATH plus élevé que son ATH précédent de 134,53$ et cela pourrait se produire un an après le Halving de bitcoin qui aura lieu en avril 2024.