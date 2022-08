Grâce à l’Intelligence Artificielle, il est désormais possible d’entendre la voix d’un défunt. Cet exploit a été réalisé par une start-up britannique dénommée StoryFile. En effet, aux funérailles d’une femme du nom de Marina Smith qui a rendu l’âme à 87 ans en juin dernier, la défunte a encore pris la parole à ses propres obsèques. Elle a pu « répondre » à celles et ceux qui se sont présentés à son inhumation.

Conversation et holographe

A en croire les explications fournies par la start-up StoryFile à l’origine de ce concept, la défunte ne serait pas intervenue par le biais d’une simple vidéo réalisée à titre posthume. Il s’agirait d’une «expérience vidéo conversationnelle et holographique ». En d’autres mots, les participants à l’inhumation ont pu discuter avec la défunte. Tout aurait été préparé du vivant de la défunte. Elle se serait prêtée à plusieurs dizaines de questions dont les réponses ont été filmées par 20 différentes caméras.

"Maman a répondu aux question des proches endeuillés"

Le traitement fait par l’Intelligence Artificielle a permis de la faire revenir brièvement à la vie sous forme d’une vidéo interactive. On retient également que l’entreprise StoryFile a été fondée à Los Angeles par Stephen Smith. Il est en réalité l’enfant de la défunte. « Maman a répondu aux questions des proches endeuillés après avoir assisté à sa propre crémation », a confié le fils de la défunte et propriétaire de l’entreprise StoryFile à Telegraph. Rappelons que l’Intelligence Artificielle se concentre de plus en plus sur le témoignage post mortem depuis quelques mois. Avant StoryFile, Amazon avait déjà réussi un paris de ce genre.