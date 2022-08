L'histoire de cette saoudienne fait le tour des médias ce mercredi 17 Août. Salma al-Shehab, une étudiante saoudienne de 34 ans qui suivait des études au Royaume-Uni plus précisément dans l'Université de Leeds a été condamnée cette semaine à 34 ans de prison à cause des plusieurs retweets et des abonnements à des comptes sur le réseaux social de l'oiseau bleu après une peine de 3 ans de prison prononcé après son arrestation. L'information qui a été dans le média britannique The Guardian a été rapportée par plusieurs médias internationaux.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la doctorante saoudienne Salma al-Shehab. Condamnée pour avoir utilisé un site Web pour "provoquer des troubles publics et déstabiliser la sécurité civile et nationale" , la saoudienne a vu sa peine en appel se corser par un tribunal qui lui a infligé 34 ans de prison. Elle se voit infligée une lourde peine à cause des comptes Twitter qu'elle a suivis et de ses retweets sur le réseau social. Selon le média britannique The Guardian, il est reproché à Salma al-Shehab "d'aider ceux qui cherchent à provoquer des troubles publics et à déstabiliser la sécurité civile et nationale en suivant leurs comptes Twitter".

L'étudiante saoudienne au Royaume vit des moments difficiles depuis qu'elle est rentrée dans son pays pour des vacances en décembre 2020. A cette époque là, Salma al-Shehab, mariée et mère de deux enfants, a été arrêtée et interrogée par les autorités de son pays à cause des messages qu'elle poste sur les réseau sociaux en faveur des droits des femmes. En plus de cette lourde peine, l'étudiante est interdit de voyager dès qu'elle va retrouver sa liberté.