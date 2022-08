La double championne d’Afrique en heptathlon, la béninoise Odile Ahouanwanou lors de son passage sur la chaine de la télévision nationale a lancé un vibrant appel au Président Patrice Talon qu’il l’aide à se préparer dans de meilleures conditions pour les prochaines compétitions internationales en athlétisme. Née le 5 janvier 1991 à Savalou dans le département des Collines, l’athlète béninois Odile Ahouanwanou, championne d’Afrique en heptathlon lors des championnats d’Afrique d’athlétisme au Nigéria en 2018 et à l’Ile Maurice en 2022, nourrit un rêve pour son pays. Ce rêve est de ramener au Bénin pour la première fois de son histoire une médaille lors des prochains Championnats du monde d’athlétisme et des Jeux Olympiques Paris 2024. Pour que ledit rêve se concrétise, elle sollicite auprès du Président de la République du Bénin, Patrice Talon son soutien.

Reçue ce samedi 06 août 2022 sur la chaine de la télévision nationale, Odile Ahouanwanou a d’abord salué les actions entreprises par le Chef de l’Etat en faveur du sport béninois dans toutes les disciplines. En ce qui la concerne, en athlétisme, elle promet ramener au peuple béninois sa toute première médaille lors des Championnats du monde et des Jeux olympiques de 2024. Mais selon elle, cela nécessite beaucoup d’engagement et de travail. C’est pour cela qu’elle a déclaré qu’elle a vraiment besoin du soutien inconditionnel du président Patrice Talon pour mieux se préparer avec les meilleures athlètes du monde afin de réaliser ce rêve qui lui tient à cœur. Elle a rassuré qu’elle est en forme puisqu’elle sait beaucoup améliorée. Pour la double championne d’Afrique en heptathlon, sans les moyens, on ne peut pas tutoyer et rivaliser avec les meilleures athlètes de sa discipline sur le plan international. C’est pourquoi, elle demande au Chef de l’Etat de bien vouloir la soutenir pour qu’elle puisse réaliser ce rêve, un rêve vraiment magnifique pour le Bénin. Odile Ahouanwanou a précisé que si elle décroche une médaille aux Championnats du monde d’athlétisme et aux Jeux Olympiques, c’est le Bénin qui gagne.

Elle a tenu à préciser que « si tu es athlète et tu n’es pas encouragée à un moment donné, tu te sens oubliée ou rejetée ». Elle s’en souvient même qu’en 2016, la France lui a proposé la naturalisation mais elle a refusé cette offre parce qu’elle veut ramener le Bénin à un niveau donné car, selon elle, la France ne laisse pas les athlètes talentueux. La native de Savalou a affirmé que si elle n’a pas les moyens à un moment donné, elle sera bloquée. C’est pourquoi, elle a lancé cet appel au Premier Magistrat du pays pour qu’il lui vienne en aide.