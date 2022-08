Un infirmier militaire âgé de 75 ans a été condamné à 10 ans de prison pour avortement clandestin et exercice illégal en médecine. Ce verdict émane de son procès qui s'est tenu ce mardi 09 août 2022 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Âgé de plus de 70 ans, cet infirmier militaire s'est retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre depuis 2022.

Il a été épinglé dans une affaire d'avortement clandestin qui a été couronnée par le décès de la femme enceinte. La victime était âgée de 28 ans. Elle est décédée après avoir subi une opération de curetage. Laquelle opération a été réalisée par l’individu mis en cause, dans son cabinet clandestin. Une fois au parfum de la situation, les forces se l'ordre n'ont pas manqué de jouer leur rôle. Cet homme a été placé en détention provisoire depuis 2020, d'après les informations rapportées par Frissons Radio. Notons que le mis en cause à la barre, a reconnu les faits portés à sa charge.

En juin dernier, l’unité de la police républicaine du commissariat de l’arrondissement de Setto, dans la commune de Djidja a interpellé et gardé à vue un couple pour exercice illégal de la médecine. Les éléments de la police républicaine ont mis la main sur ce couple suite à une alerte de l’infirmier major du Centre de santé de Setto. Il s'agit d'un inspecteur d’action sanitaire à la retraite et sa femme. La clinique illégale était mise sous scellée le 04 Juin 2021 par les autorités sanitaires pour irrégularité. Cependant, les propriétaires ne se sont pas conformés aux exigences de l’Etat Béninois et continuaient à exercer leur activité alors que cela leur avait été interdit. C'est ainsi qu'ils ont été arrêtés.