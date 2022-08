26 officiers supérieurs de la police républicaine du Bénin ont reçu ce mardi 23 août 2022 leurs nouveaux galons au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée à la Direction générale de la Police. C’est le Directeur général de la police républicaine, l’Inspecteur général de police 2ème classe Soumaïla Yaya qui a procédé au port de galons aux huit (08) commissaires divisionnaires qui ont maintenant le grade du Contrôleur général de la police, 17 promus aux grades de commissaires divisionnaires de la police et 1 médecin fait commissaire principal de police.

L’actuel Directeur de l'émigration et de l'immigration (Dei) et porte-parole de la police républicaine, le Commissaire Roger Tawès, l’un des récipiendaires, interrogé par Frissons Radio à la fin de cette cérémonie, a déclaré que le port de ces nouveaux galons est un mérite et que le choix n’a pas été fait es nilo. Il a expliqué qu’il y a eu beaucoup de paramètres qui ont été étudiés et aussi beaucoup de choses qui ont été vues, revues et corrigées avant que ces 26 officiers supérieurs de la police ne puissent arborer ces nouveaux galons.

Le porte-parole de la police républicaine a précisé qu’un galon, c’est quand même une œuvre humaine qui demande aux fonctionnaires de quelque nature de mettre un peu plus du sérieux dans leur travail, d’être disciplinés et d’être dévoués à la tâche. Le Directeur de l'émigration et de l'immigration a laissé entendre que les galons ne s’achètent pas dans un marché et il faut les mériter pour pouvoir les porter. Il a tenu à préciser qu’il n’y a pas de politique au niveau de la police et que chacun reste dans son domaine.