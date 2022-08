Le nouveau parti issu de la fusion du Parti du renouveau démocratique (Prd) et de celui de l’Union progressiste (Up) sera porté sur les fonts baptismaux le samedi 20 août 2022. La question que tout le monde se pose est la place que Maitre Adrien Houngbédji va occuper dans ce nouveau parti en gestation. La Secrétaire permanente à la communication de l’Union Progressiste (UP), Anique Djimadja, reçue ce dimanche 14 août 2022 dans l’émission « L’Entretien » de la chaine de télévision privée E-Télé- Bénin, a confirmé la création de ce nouveau parti et a parlé de la place que le leader des « Tchoco Tchhoco » aura dans la nouvelle formation politique.

La Secrétaire permanente à la communication de l’UP, confiante de l’avenir de cette nouvelle formation politique, a fait savoir que le président Adrien Houngbédji prend déjà une part active dans cette opération afin de susciter l’adhésion de ses militants à ce projet de fusion PRD-UP. Selon Anique Djimadja, c’est la preuve que la réussite intéresse non seulement le Président Houngbédji mais tout le Prd et également l’Union progressiste. Elle a laissé entendre que c’est une opération que les deux instances dirigeantes d’aujourd’hui s’activent à réussir. Elle a par ailleurs affirmé qu’elle ne peut pas dire avec exactitude quelle sera la place de Maitre Adrien Houngbédji dans cette nouvelle formation politique.

Mais ce qui sûr, selon elle, l’ancien président de l’Assemblée nationale du Bénin, aura sa place et aura également son mot à dire dans le nouveau parti tout comme les militants et les instances dirigeantes du Prd puisque le Prd et l’Up fusionnent pour faire désormais « Un ». Pour elle, il n’y a pas de raison qu’il n’aura pas la place qui lui convient dans le dispositif. Par rapport au retrait du président Bruno Amoussou, Anique Djimadja pense que le Renard de Djakotomè reste et demeure militant du parti. Donc dans cette idée de fusion, il est et restera militant de ce nouveau parti puisqu’il est partie intégrante de toute cette opération et donc tout comme ses ténors.

C’est pourquoi, le président Adrien Houngbédji sera également, selon la Secrétaire permanente à la communication de l’UP, militant de ce nouveau parti. Elle pense que la place la plus importante du leader des « Tchoco Tchoco », c’est d’être d’abord militant. Elle croit que ce qui est sûr, quand le nouveau parti sera créé, à ce moment-là après la fusion, tout ce qui est réaménagement au niveau des instances dirigeantes sera porté par des voies autorisées. C’est donc à ce moment-là que Anique Djimadja pense que nous aurons plus d’informations mais pour l’instant, elle a invité les Béninois à retenir que le Président Adrien Houngbédji est « actif et sera un militant très actif dans ce nouveau parti ».