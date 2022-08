Un nouveau parti politique verra le jour le samedi 20 août 2022. Il s’agit de la fusion du Parti du Renouveau Démocratique (Prd) et de celui de l’Union Progressiste (Up). Les accords de cette fusion ont été définitivement scellés le samedi 06 août 2022 au domicile de Maitre Adrien Houngbédji à Porto-Novo entre la Direction exécutive nationale du Prd et le Présidium de l’UP.

Reçu ce dimanche 14 août 2022 dans l’émission « L’Entretien » de la chaine de télévision privée E-Télé Bénin, Anique Djimadja, Secrétaire permanente à la communication de l’Union Progressiste a révélé au grand jour ce qui est à la base de ce rapprochement avec le Prd et le parti politique dans lequel elle milite. La Secrétaire permanente à la communication de l’Union Progressiste a avoué que dans cette opération de rapprochement avec le Prd, c’est l’Union progressiste qui est à l’action et puis elle a laissé entendre que « c’est l’Union Progressiste qui est allé chercher le Prd ».

Anique Djimadja a évoqué certaines raisons qui sous-tendent la démarche des responsables du parti « Union Progressiste ». Elle a déclaré que « nous sommes en politique » et que quand on est en politique, il faut être réceptif à tout ce qui se passe dans l’environnement politique. Aussi, elle a précisé qu’il faut être à l’écoute des militants et tenir compte des défis à réaliser.

C’est pour cela que selon elle, l’Union Progressiste s’est inscrit depuis quelques temps dans la dynamique du renouvellement de l’offre politique. Elle a expliqué que depuis la création de la formation politique en 2018, l’Union Progressiste a essayé de construire les fondamentaux autour desquels le parti évolue. Mais pour elle, l’Union Progressiste est également un parti de la mouvance et de progrès.

Quand on parle de parti de progrès, la Secrétaire permanente à la communication de l’UP pense que cela appelle à l’idée du dynamisme. Donc dans un contexte dynamique, elle pense qu’il faut rechercher l’ouverture et le rapprochement. C’est pourquoi les dirigeants de l’Up ont identifié le Prd qui pour eux, est un bon partenaire par rapport aux défis qui sont les leurs.

Ils se sont d'ailleurs intéressés au Parti du renouveau démocratique pour plusieurs raisons. Anique Djimadja a fait savoir que le Prd est un parti qui a assuré son hégémonie pendant plus de 30 ans et que c’est l’expérience avérée de ce parti qui les intéresse ainsi que ses valeurs. Donc tous ceux-ci mis ensemble leur ont permis, selon elle, de dire que « ce sera un mariage parfait ».