Le procès du footballeur international Benjamin Mendy, suit son cours en Angleterre. Hier jeudi 25 août 2022, l’audience a été marquée par le contre-interrogatoire d’une femme qui accuse le joueur de 28 ans de viol. En effet, la plaignante a été interrogée par l’avocate de la défense, Eleanor Laws, au sujet d’une recherche faite sur Google, en janvier 2022, quelque temps avant son témoignage auprès de la police. Elle aurait donc recherché : « Combien vaut Benjamin Mendy ? ». S’adressant à la plaignante, l’avocate a par la suite déclaré : « Le lendemain, vous avez commencé à écrire sur votre téléphone un récit de ce qu'il s'est passé avec M. Mendy ». A cette question, l'accusatrice a répondu : « Je ne m'en souviens pas », tout en rejetant l’idée d’avoir envisagé demander une compensation financière.

Elle ne se souvient plus de ce qu’elle lui avait dit en boîte de nuit

Eleanor Laws a par ailleurs questionné la plaignante sur les images d’une caméra de vidéosurveillance, sur lesquelles on peut la voir en compagnie du mis en cause, dans une boîte de nuit. A ce niveau également, elle a déclaré ne plus se souvenir de ce qu’elle avait dit au joueur de Manchester City. Notons que ce contre-interrogatoire intervient plusieurs jours après qu’une jeune femme de 24 ans qui accuse Benjamin Mendy de viol soit revenue sur les circonstances des faits. Elle avait d’ailleurs mis l’accent sur une phrase qu’aurait prononcée le joueur lors de l’acte qu’il aurait posé.

Ce dernier se serait donc vanté d’avoir couché avec « 10 000 femmes ». Selon elle, l’agression dont elle a été victime aurait eu lieu dans le manoir du footballeur. Elle aurait été enfermée dans une chambre dont la porte utilise un « écran tactile d'empreintes digitales ». « C'était une grande porte en bois avec une poignée noire, comme vous en avez dans un hôtel. Il y avait une sorte d'empreinte digitale sur l'écran tactile. Je l'ai suivi pour prendre mon téléphone, puis la porte s'est fermée derrière moi. J'ai dit écoute, je veux rentrer à la maison, je ne veux pas c*ucher avec toi » avait-elle ajouté lors de l’audience.