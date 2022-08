Il y a un peu plus d'un an, l'administration Trump quittait la Maison-Blanche pour laisser s'installer une nouvelle administration, celle de Biden marquant ainsi un changement entre la politique des autorités américaines. Faut-il le rappeler, Trump est membre du parti républicain et Biden est membre du parti démocrate. Depuis que Biden est installé à la Maison-Blanche, il est souvent critiqué par ses adversaires d'en face. Un ancien conseiller de l'ancien président américain Donald Trump a rajouté une nouvelle couche dans la journée d'hier.

L'actuel président Joe Biden fait parler de lui une nouvelle fois. Il y a quelques jours, la presse annonçait que le numéro un américain était testé positif au Covid-19. Dans la journée d'hier, un ex-conseiller de l'ancien président Donald Trump a publié un article sur le site 19fourtyfive dans lequel il dit ce qu'il pense de la politique étrangère de l'administration Biden. John Bolton, puisque c'est de lui qu'il s'agit a intitulé l'article : "La Politique Étrangère De Joe Biden Se Résume À Un Seul Mot : Faiblesse".

Pour cet ancien responsable américain, Biden manque de volonté "pour traiter toute une série de questions, telles que les échanges de prisonniers avec Moscou, le retour des États-Unis à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, ainsi que la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan". A l'en croire, la faiblesse de l'administration Biden et l'indécision sur ces questions fait plaisir aux rivaux des USA. "La faiblesse et l’indécision sur ces sujets, ainsi que sur un certain nombre d'autres, plaisent aux adversaires et inquiètent les amis", précise l’ex-conseiller.