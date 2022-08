C’est l’un des plus puissants chefs d’Al-Qaïda après Oussama Ben Laden. Il a d’ailleurs remplacé ce dernier suite à son décès en 2011. Celui qu’on considère encore comme le cerveau des attentats du 11 septembre 2001, Ayman al-Zawahiri, « n’est plus ». L'Egyptien a été tué par les Etats-Unis le weekend dernier. C’est le président américain Joe Biden qui a confirmé l’information déjà relayée par plusieurs médias du pays. « Samedi, sur mes ordres, les Etats-Unis ont mené à bien une frappe aérienne sur Kaboul ; en Afghanistan qui a tué l’émir d’al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri…Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n’est plus » a déclaré Joe Biden.

Mais comment l’oncle Sam a pu réussir à éliminer le patron d’al-Qaïda ? Selon un haut responsable américain, Al Zawahiri a été victime d’un tir millimétré. « La frappe a finalement été menée (…) par un aéronef sans pilote. Deux missiles Hellfire R9X (sont tirés sur) Ayman al-Zawahiri, qui est tué » a t-il confié aux médias. Ces missiles Hellfire R9X seraient redoutables à cause de leur extrême précision. On les appelle aussi « Fling Ginsu » (le Ginsu volant) ou « bombes ninja ». Il faut dire que la CIA ou le Pentagone n’ont pas publiquement reconnu ces engins.

Un missile sans charge explosive

Les talibans qui sont revenus au pouvoir en Afghanistan depuis peu, ne parlent pas de missile, mais d’une roquette qui a frappé une maison vide. Mais les Etats-Unis, disent avoir bel bien tué Ayman Al Zawahiri. Il n’y a pas eu de victimes collatérales selon leurs dires. La cible visée a été touchée. « Le Ginsu volant » n’aurait pas de charge explosive » mais six lames qui sortent avant l’impact pour tailler en pièces la cible sans effet de souffle. Les missiles Hellfire R9X sont une version modifiée de Hellfire AGM-114, un autre missile de l’oncle Sam.