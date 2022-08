Le député Rachidi Gbadamassi était le mercredi dernier à Sandilo, un des villages de la commune de Pèrèrè (département du Borgou). L'élu du Bloc Républicain est allé rendre visite au roi de cette localité , Sa Majesté Sinan Derou et profiter de la même occasion pour rassurer les militants du parti après les derniers évènements notamment le divorce entre l'UDBN et le Bloc Républicain. "Je suis arrivé ici pour recevoir la bénédiction royale. Je suis venu ici pour dire au roi qu'en réalité, en tant que membre du bureau exécutif du Bloc Républicain, en tant que membre du bureau politique je suis venu dire au roi que le BR se porte bien. le parti du cheval cabré se porte bien" a déclaré l'ancien maire de Parakou.

Il y a "des agitations stériles"

L'honorable considère qu'il est important de venir dire au roi que le BR est en bonne santé et rassurer également les militants du parti à Sandilo, car en réalité n'y a que des "agitations stériles, des manipulations politiques". Rappelons que le Bloc Républicain a vécu il y a quelques semaines un divorce avec l'UDBN de Claudine Prudencio. Le BR dans un communiqué s'était exprimé sur le départ de ce parti, défendant le respect des engagements pris vis-à-vis de l'UDBN. "Le processus de mis en œuvre de l'accord a conduit à la prise en compte des militants régulièrement désignés par les responsables de l'ex-UDBN, aussi bien dans les cellules, dans les sous-sections, dans les comités de supervision communale et dans le bureau politique du BR" a indiqué la formation politique au lendemain du divorce.

Les élections législatives sont dans quelques mois, et les formations politiques s'activent. Le BR, l'un des grands partis de la mouvance présidentielle, devra vraisemblablement aborder ces prochaines joutes électorales sans l'Udbn. Mais en politique tout est possible. On pourrait bien assister au retour du parti de Claudine Prudencio dans ce grand bloc.