Le Premier Ministre du Burkina Faso Albert Ouédrago a visité la première usine de production pharmaceutique du pays en début de cette semaine. Baptisée Propharm, la première usine pharmaceutique du Burkina bâti sur un espace de 1,5 hectare dans la commune de Komsilga, en périphérie de la capitale Ouagadougou, se penchera spécialement sur la production de médicaments génériques.

L’objectif des promoteurs de cette usine est d’assurer la disponibilité permanente des médicaments les plus demandés. Propharm a été certifié par un organisme indépendant espagnol. Cette usine va démarrer ses activités par la fabrication du paracétamol 500 mg, du phloroglucinol, un antispasmodique, et également du "kit de sel de réhydratation orale et du zinc, pour le traitement de la diarrhée", dans les mois à venir, d’après le directeur général de Propharm, Armel Coéfé.

La liste de ces médicaments sera allongée au fil du temps, avec la fabrication des produits pharmaceutiques pouvant lutter contre le paludisme. «Notre capacité de production, à l’heure actuelle, satisfait le besoin local et résout le problème de rupture drastique", a-t-il ajouté, précisant que la liste des molécules à produire va s’allonger, en particulier "avec la production de médicaments pour la prise en charge du paludisme ».

Selon le Premier ministre de la transition, Albert Ouédraogo, « c’est une usine importante dans la mesure où elle va contribuer à mettre à la disposition de nos populations des médicaments à moindre coût ». A en croire le directeur général de cette entreprise, Propharm est à l’étape de la finalisation de l’inspection de l’Agence nationale de régulation pharmaceutique sur les lots produits. Il s’agit de la dernière étape qui permettra à cette entreprise d’obtenir les autorisations de mise sur le marché dans les mois à venir. Il importe de notifier que cette première usine de production pharmaceutique du pays des hommes intègres est née d’une initiative privée. Le coût total de la mise en place de cette entreprise est estimé à environ 23 millions de dollars.