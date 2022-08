Le jeudi 04 août 2022, les députés de la 8ème législature ont ouvert au Palais des gouverneurs à Porto-Novo une session extraordinaire au titre de l’année 2022 pour se pencher sur l’examen de la loi portant détermination et fixation des centres de vote en République du Bénin. Le vote de cette loi devra permettre au Bénin de disposer désormais de centres de vote avec une existence physique et réelle comprenant un nombre légal d’électeurs. Ce vendredi 12 août 2022, les parlementaires ont doté le Bénin désormais d’une nouvelle loi qui crée de nouveaux centres de vote.

Les nouveaux centres de vote qui sont créés vont remplacer ceux qui n’ont plus d’existence physique et réelle. C’est le résultat du vote de la loi modificative portant détermination de la carte électorale et fixation de centres de vote en République du Bénin. La loi N°2022-15 modifiant et complétant celle de 2013--09 du 03 septembre 2013 portant détermination et fixation des centres de vote en République du Bénin a été votée dans la soirée de ce même vendredi 12 août 2022 au palais des gouverneurs à Porto- Novo à l’unanimité des députés présents et représentés moins une voix contre.

Il faut rappeler que lors de l’ouverture de cette session extraordinaire le jeudi 04 août 2022, le président de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme, Orden Alladatin avait affirmé que les députés ont reçu des pétitions et que l’essentiel de ces pétitions concerne les villages, les quartiers administratifs mais qu’il y a une dizaine de centres de vote que la commission a étudié. C’est pour pouvoir donc mieux donner satisfaction aux pétitions que les représentants du peuple béninois ont fait une descente sur le terrain au cours de la session. Cette descente des députés sur le terrain leur a permis de supprimer plusieurs centres de vote qui n’avaient pas d’existence physique et réelle pour en créer d’autres.