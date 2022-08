Les nouveaux bacheliers qui désirent continuer leurs études dans les écoles et instituts des universités du Bénin peuvent commencer par s’apprêter. Les dates de déroulement des concours d'entrée dans ces hauts lieux du savoir au titre de l'année académique 2022-2023 sont désormais programmées. Ces examens couvrent la période allant du mercredi 17 au samedi 27 août 2022. Le mercredi 17 août est consacré à l'Institut national médico-Social (Inmes) de Cotonou et l'Institut de formation en soins infirmiers et obstétricaux (Ifsio) de Parakou.

Les candidats de l'École nationale de la statistique, de la planification et de la démographie (Enspd) de Parakou, de l'École nationale des sciences et techniques de l'Information et de la communication (Enstic) d'Abomey-Calavi et de l'Ecole nationale d'économie appliquée et de management (Eneam) de Cotonou, options : Statistiques démographique et sociale (Sds) ; Statistiques économique et sectorielle (SES) passent leur examen le vendredi 19 août 2022. Les nouveaux détenteurs du premier diplôme universitaire désirant s’inscrire à l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux Études d'ingénieur (Inspei) d'Abomey, à l'École normale supérieure (Ens) de Natitingou et de Porto-Novo et à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport (Injepes) de Porto-Novo, options : Éducation Physique et Sportive (EPS) ; Entraînement sportif doivent attendre le lundi 22 août 2022. Le test d’entrée à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Lokossa (Enset-Lokossa) et à l'Institut universitaire d'enseignement professionnel (Iuep) est fixé respectivement pour le jeudi 25 et samedi 27 août 2022.