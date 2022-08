Ce jour mercredi 03 août 2022, se tient le dernier conseil des ministres avant le congé gouvernemental qui commence demain. Pendant plus de trois semaines les services des ministères vont tourner au ralenti. Trois semaines et trois jours. C’est la durée du congé gouvernemental qui commence ce jeudi 04 août pour se terminer le 28 du même mois. Un congé qui permettra aux ministres de se déconnecter de leur travail quotidien et passer un peu plus de temps en famille que d’ordinaire. Malgré cette trêve, les ministères continueront à fonctionner mais au ralenti.

Les directeurs de cabinet et autres collaborateurs des ministres devront veiller que l’absence de leurs supérieurs hiérarchiques ne se fait pas trop ressentir par les usagers. Pendant ce temps, les dossiers importants ne seront pas débattus en conseil des ministres. Aucun document ne fera l’objet de signature. Sauf en cas d’urgence. Le cas échéant, le ministre concerné doit rappliquer dare-dare. Certains saisiront cette occasion pour faire des visites à leurs proches ou des voyages touristiques à l’intérieur du pays où dans le reste du monde. D’autres resteront sur place non loin de leur lieu de travail. Ce n’est pas la première fois que des ministres prennent leur congé depuis l’avènement du régime de la Rupture. L’année dernière le gouvernement et son chef se sont reposés pendant deux semaines du 22 décembre jusqu’au début de cette année pour profiter des fêtes de fin d’année.