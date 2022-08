La Corée du Nord dont le nom officiel est la République populaire démocratique de Corée, est un État située en Asie de l'Est qui s'étend sur la partie nord de la péninsule coréenne. Depuis plusieurs années, il existe une tension vive entre la Corée du Nord qui est acculée par de multiples sanctions et son voisin la Corée du Sud. Dans une interview à KBS, la chaîne publique sud-coréenne, le pape François a affirmé qu'il ne va pas rejeter une invitation.

Alors que la tension est vive et palpable entre la Corée du Nord et son voisin du Sud, le pape Français a laissé entendre qu'il est prêt à se rendre en Corée du Nord pour selon ses dires simplement "pour la fraternité". «Lorsqu'ils m'inviteront - autrement dit, s'il vous plaît, invitez-moi - je ne dirai pas non», a affirmé le pape François dans une interview à la chaîne publique sud-coréenne KBS ce vendredi 26 août 2022. «(Mon) objectif est tout simplement la fraternité», a poursuivi le souverain pontife.

En 2017, Kim Jong-un disait être prêt à recevoir le souverain pontife, le pape François, «avec enthousiasme». Cela après qu'une démarche diplomatique de la Corée du Sud avait été lancée. Mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts et la situation s'est encore plus tendue entre les deux pays voisins. Récemment, la Corée du Nord a accusé son voisin du Sud d'avoir introduit dans son pays le virus du Covid-19 qui frappé des millions de famille dans le monde et qui a endeuillé de nombreuses familles.