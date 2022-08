Depuis août 2021, la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme ( CRIET) a condamné Rodrigue Kakaï Glèlè à cinq ans d'emprisonnement ferme et à une amende de 50 millions de francs CFA dans une affaire de corruption au Port autonome de Cotonou. Il séjournait dans les griffes des forces de l'ordre béninoises depuis plus d'un an. Dans les circonstances de la session criminelle de la CRIET, cet homme et son co-accusé, Jean-Baptiste Hounguè, ont été libérés ce lundi 08 août.

En effet, dans le même dossier, la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme a également condamné Jean-Baptiste Hounguè à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans fermes et trois ans avec sursis, ainsi qu'à une amende de 200.000 francs CFA. Quant à Frédéric Béhanzin, il a été condamné à cinq ans de prison dont une année ferme et quatre ans avec sursis et à une amende de 200.000 francs CFA.

D'après nos sources, Rodrigue Kakaï Glèlè et Jean-Baptiste Hounguè ont bénéficié d'une réduction de peine. Leurs peines ont été ramenées à 60 mois de prison dont 15 mois. Ayant déjà passé 17 mois derrière les barreaux pour ‹‹ abus de fonction et corruption›› et ‹‹ complicité d’abus de fonction›› dans une affaire relative à l'attribution de marchés publics, Rodrigue Kakaï Glèlè et Jean-Baptiste Hounguè ont été libérés. Notons que Frédéric Béhanzin a été libéré il y a quelques mois.